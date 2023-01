Diocesi: Spoleto, domani Giubileo degli agricoltori e festa di S. Antonio a Fratta di Montefalco con l’arcivescovo Boccardo

Nella mattinata di domani, domenica 22 gennaio, l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, presiederà alle 10 la messa per il Giubileo degli agricoltori nella chiesa di S. Biagio a Fratta di Montefalco. L’iniziativa – spiegano dall’arcidiocesi – rientra nel celebrazioni dell’825° anniversario di dedicazione della cattedrale di Spoleto (ottobre 2022-ottobre 2023) ed è patrocinata dal Comune di Montefalco. Al termine della messa, alla quale sono state invitate anche le varie associazioni delle Feste di S. Antonio del territorio, mons. Boccardo benedirà i mezzi agricoli e gli animali. Attesi oltre 100 trattoristi, il cui ritrovo è previsto per le 8.30. Alla viglia dell’appuntamento, don Vito Stramaccia, parroco della zona pastorale di Montefalco, sottolinea come “la Chiesa da sempre fa sentire la sua voce affinché l’agricoltura sia sempre più valorizzata, anche con precise scelte politiche ed economiche”. “Come ci ha ricordato Papa Francesco – aggiunge il sacerdote –, infatti, ‘non c’è umanità senza coltivazione della terra, non c’è vita buona senza il cibo che essa produce per gli uomini e le donne di ogni continente’. E come cristiani – conclude don Stramaccia – abbiamo il dovere di trasmettere alle nuove generazioni la passione per la custodia della terra e la dedizione che da sempre i contadini le riservano”.