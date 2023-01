Settimana preghiera unità cristiani: Chieti, lunedì celebrazione con l’arcivescovo Forte, padre Anatoliy Grytskiv e il pastore Anziani

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in svolgimento dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), lunedì 23 gennaio presso la parrocchia del SS.mo Crocifisso a Chieti Scalo è in programma una celebrazione ecumenica con inizio alle 18. A presiederla saranno l’arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte, padre Anatoliy Grytskiv, dell’Arcidiocesi ortodossa d’Italia, e il pastore Luca Anziani, della Chiesa valdese e metodista.