Ucraina: card. Zuppi, “non possiamo rassegnarci alla guerra e al suo terribile prezzo di morte e sofferenza”

“Non possiamo rassegnarci alla guerra e al suo terribile prezzo di morte e sofferenza che produce. La vostra presenza sia una piccola luce di pace nelle tenebre terribili della violenza”: questo è il messaggio che il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ha inviato oggi ai partecipanti alla Carovana “Stopthewarnow”. “Grazie a Pax Christi per questa sua presenza – scrive –. Vi accompagno con affetto e amicizia”. Tra pochi giorni, ricorda il card. Zuppi, “ci troveremo ad Assisi proprio per chiedere il dono della pace. La preghiera e la solidarietà sono i primi modi indispensabili per non rassegnarsi. Con insistenza. Un abbraccio”.