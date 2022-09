Papa Francesco: udienza, “la vita non è sempre logica, non siamo macchine”

“Il discernimento non pretende una certezza assoluta: non è un metodo chimicamente puro, perché riguarda la vita, e la vita non è sempre logica, presenta molti aspetti che non si lasciano racchiudere in una sola categoria di pensiero”. Lo ha spiegato il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi. “Vorremmo sapere con precisione cosa andrebbe fatto, eppure, anche quando capita, non per questo agiamo sempre di conseguenza”, l’analisi di Francesco: “Quante volte abbiamo fatto anche noi l’esperienza descritta dall’apostolo Paolo: ‘Io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio’”. “Non siamo solo ragione, non siamo macchine, non basta ricevere delle istruzioni per eseguirle”, ha esclamato il Papa: “gli ostacoli, come gli aiuti, a decidersi per il Signore sono soprattutto affettivi, dal cuore”.