Diocesi: Milano, presentato il progetto ‘olimpico’ “Ora Sport on fire tour”. Mons. Delpini, “pratica sportiva invita i giovani a dare il meglio di sé”

“Siamo consapevoli di una particolare coerenza evangelica tra la sana pratica sportiva e l’educazione cristiana”. L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha presentato così questa mattina, presso la Curia arcivescovile di piazza Fontana 2, il nuovo progetto “Ora Sport on fire tour”, un percorso educativo triennale che interesserà oratori, società sportive, scuole di ispirazione cristiana verso Milano-Cortina 2026. “La pratica sportiva, il gioco di squadra, lo stimolo della gara, l’attenzione inclusiva, l’alleanza tra famiglie, oratori, scuole, società sportive – ha affermato l’arcivescovo – invitano ragazzi e adolescenti a desiderare l’incontro, a dare il meglio di sé, a intuire i valori della stima vicendevole, a sperimentare la vicinanza di adulti propositivi, testimoni di valori e di speranza”. Il progetto prevede che per richiamare lo spirito olimpico, “una speciale ‘Fiaccola’ attraverserà tutto il territorio diocesano, lungo un itinerario che durerà tre anni e toccherà i circa 1000 oratori ambrosiani, percorrendo le sette zone pastorali e i 63 decanati in cui è suddivisa la diocesi di Milano”. In ogni decanato, accanto alla presenza della Fiaccola di “Ora Sport on fire tour”, si attiveranno esperienze formative e sportive che coinvolgeranno direttamente ragazzi e ragazze sui temi del “dare il meglio di sé”, della solidarietà, del rispetto dell’avversario. Le iniziative saranno arricchite dal contributo di diversi campioni dello sport olimpico e paralimpico che hanno scelto di raccontarsi ai ragazzi con video testimonianze o incontri in presenza. La Fiaccola “olimpica” verrà accesa ufficialmente dallo stesso mons. Delpini, in occasione del suo tradizionale incontro con il mondo dello sport che quest’anno si terrà lunedì 17 ottobre alle 20.45 presso il centro sportivo “Sandro Pertini” di Cornaredo. Sono attesi atleti, dirigenti e allenatori delle società sportive del territorio ambrosiano. A coordinare il tutto saranno la Fondazione Oratori Milanesi (Fom) e il Servizio per l’Oratorio e lo sport, in stretta sinergia con la Consulta diocesana Sport (Cds) che raccoglie gli enti di promozione sportiva di ispirazione cattolica del territorio, il Servizio diocesano per la Pastorale scolastica e la Consulta diocesana Comunità cristiana e Disabilità, che contribuirà per gli aspetti legati al mondo paralimpico. Alla presentazione del progetto di “Ora Sport on fire tour” ha partecipato anche Claudia Giordani, ex sciatrice alpina, campionessa mondiale e argento alle Olimpiadi Invernali di Innsbruck 1976, ora vice presidente nazionale del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano): “Sentirsi insieme e condividere un cammino comune che ci porterà a vivere con maggiore intensità i Giochi mi rallegra. Partecipo a questo progetto, ringraziando per l’impegno nel rimanere sempre accanto ai ragazzi e alle ragazze nella trasmissione di valori che sono universali e che lo sport porta con sé”. Hanno dialogato con i giornalisti presenti don Fabio Landi, responsabile del Servizio per la Pastorale scolastica, e Massimo Achini, presidente del Csi (Centro sportivo italiano) di Milano. E non sono mancati le voci di alcuni atleti che hanno portato la loro testimonianza di sportivi e di “olimpionici”: Pierluigi Marzorati, bandiera del basket italiano con quattro partecipazioni ai Giochi, Simone Barlaam, nuotatore con un palmares ricco di medaglie, tra cui un oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, e Riccardo Cardani, atleta paralimpico di snowboard che si sta preparando per i Giochi del 2026. Su www.orasport.net si potrà seguire il percorso della Fiaccola in questo triennio.