Svizzera: Caritas, “inevitabile il potenziamento della riduzione dei premi per la cassa malati, in difficoltà molte persone che già sono sulla soglia di povertà”

“Il forte incremento dei premi per la cassa malati pari al 6,6 per cento mette in difficoltà molte persone che già vivono sulla soglia di povertà. Secondo le esperienze fatte da Caritas, le famiglie con un reddito più basso che oggi non beneficiano ancora o beneficiano soltanto in parte della riduzione dei premi, ora hanno più che mai bisogno di questo tipo di sostegno finanziario”. Lo denuncia Caritas Svizzera in una nota nella quale sottolinea che “la riduzione dei premi è uno dei principali mezzi nella lotta contro la povertà”. “È da tempo che Caritas chiede di potenziare questo strumento per sgravare famiglie e persone singole con un reddito più basso”, prosegue la nota, nella quale si evidenzia che “oggi, in Svizzera, 722.000 persone sono indigenti e quasi altrettante vivono poco al di sopra della soglia di povertà”. “Ogni aumento delle spese può quindi far slittare anche queste ultime nell’indigenza”, ha ammonito Caritas Svizzera, secondo cui “considerato l’attuale rincaro, soprattutto per quanto riguarda i prezzi dell’energia e del riscaldamento, l’esplosione dei costi per la cassa malati giunge proprio nel momento sbagliato”.

“La politica non può esitare ulteriormente con il potenziamento della riduzione dei premi, perché è di vitale importanza per i soggetti colpiti”, ha affermato Peter Lack, direttore di Caritas Svizzera, secondo cui “le riduzioni dei premi devono essere concesse in modo mirato alle persone interessate affinché possano garantire la propria assistenza sanitaria”.

I costi per i premi della cassa malati sono da sempre un tema costante nei consultori sociali di Caritas. Sono infatti tra le principali preoccupazioni delle persone con mezzi finanziari limitati. L’aumento dei premi a partire da gennaio rappresenta un ulteriore shock per molti soggetti colpiti. Il 20% della popolazione con i redditi più bassi deve spendere molto più del 10% del proprio budget per i premi della cassa malati. “Questo – ha osservato Caritas Svizzera – è più del doppio del peso che deve sopportare in media la popolazione”.