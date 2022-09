Esercito: presentato Calendesercito 2023. 12 mesi per raccontare il ruolo dei soldati italiani nella liberazione dell’Italia dopo l’armistizio. Il ricavato destinato agli orfani dei militari

(foto Esercito Italiano)

Presentato questa mattina nella Biblioteca militare centrale di Palazzo Esercito a Roma, “CalendEsercito 2023”, intitolato “A testa alta… da Porta San Paolo a Mignano Monte Lungo i 98 giorni che portarono alla riscossa”. La ventiseiesima edizione del calendario arriva 80 anni dopo l’armistizio, e si propone come riflessione sul ruolo dell’Esercito italiano dopo l’8 settembre 1943, raccontando cosa accadde nelle settimane che seguirono l’armistizio, quando i soldati italiani continuarono a combattere per contrastare l’aggressione tedesca. Sono intervenuti alla presentazione il generale Pietro Serino, capo di Stato maggiore dell’Esercito, Giuseppe Conti dell’Università “La Sapienza” di Roma e Roberto Olla. Sarà possibile acquistare una copia da collezione del CalendEsercito 2023 presso i 250 punti vendita di Giunti Editore. Una quota del ricavato delle vendite di Calendesercito 2023, realizzato grazie alla collaborazione di Leonardo S.p.A. e Idv-Iveco defence vehicles, contribuirà a sostenere l’Onaomce-Opera nazionale di assistenza per gli orfani ed i militari di carriera dell’Esercito, che assiste circa 500 orfani di ufficiali, sottufficiali, graduati nonché dei militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.