Diocesi: Bologna, il 30 settembre messa di ringraziamento del card. Zuppi per la patrona del basket

Venerdì 30 settembre, alle 18.30, nella cattedrale di Bologna il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, presiederà la messa di ringraziamento per il riconoscimento della Madonna del Ponte di Porretta Terme a Patrona del basket italiano. Alla celebrazione sono stati invitati i rappresentanti della pallacanestro bolognese e i responsabili della Federazione italiana pallacanestro (Fip) di Bologna e della Regione, insieme al presidente nazionale Giovanni Petrucci. La liturgia – informa la diocesi – sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. Alle 15 un corteo partirà dal santuario di Porretta per portare l’Immagine della Madonna in cattedrale dove arriverà alle 17.30. Alle 16.30 nell’Auditorium Biagi della Sala Borsa (piazza del Nettuno) verrà presentato il volume “La Madonna del Ponte a Porretta. Storia e arte. La patrona del Basket italiano” a cura di Renzo Zagnoni. “Il riconoscimento della Madonna del Ponte come Patrona del basket italiano – afferma don Massimo Vacchetti, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dello sport, turismo e tempo libero – è una grande sfida per la Chiesa di Bologna perché unisce alla vita cristiana una passione che coinvolge tutte le componenti femminili e maschili di questa disciplina. Che cosa c’entra lo sport con Cristo? Si può andare in Paradiso tirando a canestro? Queste grandi domande generano un cammino che è ancora tutto da scoprire. Anche per questo c’è grande attesa per le parole dell’arcivescovo alla messa di ringraziamento di venerdì prossimo in cattedrale”.

Domani, intanto, il card. Zuppi celebrerà a Bologna la messa per la Polizia di Stato in occasione del patrono san Michele Arcangelo.