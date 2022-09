Diocesi: Nicosia, venerdì con la solennità della dedicazione della cattedrale inizierà l’anno pastorale

Anche quest’anno, nella diocesi di Nicosia, l’avvio dell’anno pastorale, come da tradizione ormai consolidata, coinciderà con la festa della dedicazione della basilica cattedrale. La concelebrazione eucaristica solenne sarà presieduta dal vescovo Giuseppe Schillaci in cattedrale venerdì 30 settembre alle 18. “Sono invitati alla celebrazione – si legge in una nota della diocesi – tutti i fedeli e, in special modo, i membri dei Consigli pastorali e gli operatori pastorali. I ministri straordinari della Santa Comunione riceveranno il mandato”.