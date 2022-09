Cammino sinodale: Nocera Inferiore-Sarno, il 30 settembre incontro per riflettere sui “Cantieri di Betania”

Una serata di “ascolto e ripartenza” – a partire dai “Cantieri di Betania” – che si inserisce nel solco del Cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa. A promuoverla è mons. Giuseppe Giudice, vescovo di Nocera Inferiore-Sarno per venerdì 30 settembre a Villa Ravaschieri di Roccapiemonte. L’appuntamento sarà caratterizzato dall’ascolto di alcune esperienze, dalla lettura degli Orientamenti pastorali e del documento “I cantieri di Betania” della Cei sulle prospettive per il secondo anno del Cammino sinodale. L’inizio è previsto per le 19.30. Questo è uno dei due appuntamenti che la Chiesa diocesana propone ai consacrati e ai laici del territorio nocerino-sarnese. Il secondo è in programma l’11 ottobre in cattedrale a Nocera Inferiore, dove alle 19.30 ci sarà la messa nel 60° anniversario del Concilio Vaticano II.