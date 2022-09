In occasione della festa di San Michele Arcangelo, patrono della comunità parrocchiale di Sant’Angelo in Vado e dell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, sono due gli appuntamenti in programma domani, giovedì 29 settembre, che saranno presieduti dall’arcivescovo Giovanni Tani. In duomo alle 17.15 il canto del vespro cui farà seguito la processione. Alle 18, a San Francesco, la messa concelebrata dall’arcivescovo con mons. Davide Tonti.