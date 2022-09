Diocesi: Caritas Firenze, al via seconda edizione della campagna “La spesa che vale”. Ogni giorno oltre 300 persone alle mense

(foto Fondazione Solidarietà Caritas)

Al via la seconda edizione della campagna “La spesa che vale”, iniziativa che permette a chi vuole sostenere il servizio della mensa gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze di farlo attraverso una spesa online solidale. Sul sito www.laspesachevale.it i partecipanti, con una donazione, potranno virtualmente comprare, scegliendoli dallo scaffale o dal frigorifero digitale, i prodotti che servono per riempire la dispensa della mensa oppure donare uno o più menù per i suoi ospiti. Chi farà una donazione minima di 15 euro riceverà in dono la shopper solidale realizzata da I was a Sari, impresa sociale indiana nella quale lavorano donne provenienti dalle comunità svantaggiate di Mumbai, che sono diventate negli anni esperte artigiane e cuciono borse di stoffa riutilizzando i loro sari (tradizionale indumento femminile indiano), potendo garantirsi così una fonte di reddito regolare e assicurarsi un’indipendenza economica. Quest’anno, grazie alla collaborazione con la Fondazione Cr Firenze, inoltre, la spesa diventa anche green: per ogni 500 euro donati saranno piantati due alberi nel territorio di Firenze. Ogni giorno mediamente la mensa cittadina di via Baracca, gestita da Fondazione Solidarietà Caritas da risposta a circa 250-300 persone. Nel 2021, ogni mese, sono stati 33.000 i pasti (circa 1.100 al giorno) preparati e distribuiti nelle numerose strutture di accoglienza e mense Caritas presenti sul territorio fiorentino (la mensa di via Baracca, che in tutto il 2021 ha distribuito circa 110.000 pasti, e quelle di quartiere). “A causa della pandemia e della crisi economica i nuovi poveri sono aumentati e ogni giorno sono più di 300 le persone che si rivolgono alle nostre mense per chiedere un pasto caldo”, affermano Vincenzo Lucchetti e Ginevra Chieffi, rispettivamente presidente e direttrice generale di Fondazione Solidarietà Caritas Onlus. “Questa iniziativa permette a cittadini, associazioni o aziende di sostenere l’attività in maniera semplice, coinvolgente ed efficace”.