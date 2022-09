Proteste in Iran: la solidarietà delle donne israeliane alle iraniane che manifestano per la morte di Masha Amini

“Siamo al vostro fianco”: è questo il messaggio che le donne israeliane lanciano alle loro colleghe iraniane che da giorni stanno manifestando contro il regime iraniano dopo l’uccisione di Masha Amini, colpevole di non avere indossato il velo correttamente e morta a seguito delle percosse subite in carcere. Il bilancio delle proteste, represse duramente dalle Forze di Polizia, parla finora di 75 vittime e quasi 3mila arresti. Le donne iraniane sfidano le autorità togliendosi il velo, agitandolo e bruciandolo in segno di protesta. In alcuni casi si tagliano i capelli. In un video diffuso dall’account ufficiale Twitter dello Stato di Israele e rilanciato dall’ambasciata israeliana presso la Santa Sede si vedono donne israeliane, con in mano l’immagine di Masha Amini, esprimere solidarietà e sostegno alle loro colleghe iraniane: “Sosteniamo le donne iraniane”, “Vi siamo vicine”, “Israele vi ama”, “Le donne di Israele sono sempre con voi”, “Non vi dimenticheremo mai”, “Ogni donna merita di essere libera”, “Siete nei nostri cuori” sono alcuni dei messaggi lanciati nel video.