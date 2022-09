Diocesi: Teramo, da domani il V Forum internazionale del Gran Sasso su “Un nuovo Rinascimento per l’Europa: il ruolo della ricerca e della formazione”

(foto diocesi di Teramo-Atri)

Inizia domani nell’Università degli studi di Teramo, la quinta edizione del Forum internazionale del Gran Sasso dal titolo “Un nuovo Rinascimento per l’Europa: il ruolo della ricerca e della formazione”, che si concluderà il 1° ottobre. Saranno 400 i relatori ad intervenire dall’Italia e dall’estero nelle 22 sessioni di lavoro parallele, 25 tra ambasciatori e rettori delle università africane sono attesi alla quarta Conferenza per il partenariato euro-africano, 3 tavole rotonde conclusive previste con l’intervento di importanti personalità, come mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali della Santa Sede, ed il ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa. L’iniziativa è promossa dalla diocesi di Teramo-Atri e dall’Università di Teramo, assieme anche a ministero dell’Università, ministero degli Esteri e Commissione europea, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e la condivisione tra i centri di ricerca dell’intera Europa. “Il V Forum è una grande occasione di confronto e di collaborazione tra i diversi saperi per rispondere alle nuove sfide della società contemporanea”, ha affermato mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, sottolineando che “in particolare in Europa è urgente elaborare nuove prospettive culturali capaci di promuovere la partecipazione di tutti alla costruzione di una comunità che sia fondata sul noi-tutti e non solo sul tutti-noi: essere parte e non semplici spettatori. I Centri di ricerca e di formazione sono chiamati a riscoprire la loro vocazione e missione a servizio delle nuove generazioni”. Il programma prevede per il 29 settembre la cerimonia inaugurale alle 16, al termine della quale sarà inaugurata la mostra “Itinerari culturali del Consiglio d’Europa”. Il 30 settembre, tra le 9 e le 18, 22 sessioni parallele e 2 sotto-sessioni, in contemporanea la conferenza del partenariato Euro-africano dal titolo “Investire in ricerca e formazione: Ponti tra Africa ed Europa per un nuovo Rinascimento”, ed alle 18.30 la presentazione del volume “La Scienza per la pace”. Il 1° ottobre dalle 9.15 le ultime 3 tavole rotonde che anticipano le conclusioni di Dino Mastrocola, rettore dell’Università degli studi di Teramo, e mons. Leuzzi. I programmi nel dettaglio sono consultabili sul sito internet dell’evento.