Formazione: Il Regno, da domani a Camaldoli l’edizione 2022 della Scuola di politica su coscienza e potere

Riflettere sulle forme e le figure della politica del passato prossimo per indagare alcune derive del presente. Con questi obiettivi la rivista Il Regno, assieme alla Comunità monastica di Camaldoli, organizza per il terzo anno la scuola di Camaldoli. Questa edizione – da domani a domenica 2 ottobre – sarà dedicata al tema “La coscienza e il potere. Forme e figure della politica”. Circa 100 gli iscritti che prenderanno parte ai lavori presso la Foresteria del Monastero di Camaldoli; una ventina i relatori tra docenti universitari, storici, sociologi, teologi, biblisti e filosofi. Tra questi anche l’ex vicepresidente della Camera dei deputati, Luciano Violante.

“Vogliamo conoscere e riconoscere le dinamiche storico-culturali del Novecento – spiega il direttore de Il Regno, Gianfranco Brunelli – le tragedie scaturite dai miti e dai simboli delle ideologie di massa, gli ideali che si sono confrontati e combattuti, le categorie interpretative che li hanno sostenuti, i soggetti storici che ne sono stati protagonisti. Questo ci può aiutare a discernere il presente”. E con riferimento alla guerra di Putin in Ucraina conclude: “La radice dei totalitarismi non è stata recisa”.

I lavori prenderanno il via domani pomeriggio con il saluto del priore generale dei camaldolesi, Alessandro Barban, e la relazione di Brunelli. Durante i lavori si parlerà tra l’altro di dominio, violenza, democrazia; radice dei totalitarismi, visioni religiose del potere e della violenza; manipolazione e menzogna. Tra i relatori il professore di Scienza e filosofia politica, Pier Paolo Portinaro; Laura Boella, già professore di Filosofia morale e di Etica dell’ambiente; Sergio Givone, filosofo e discepolo di L. Pareyson; Kurt Appel, professore ordinario di Teologia fondamentale e Filosofia della religione e direttore del centro interdisciplinare di ricerca Religion and Transformation in Contemporary Society presso l’Università di Vienna; Luciano Eusebi, professore ordinario di diritto penale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Di “Legge dello stato e legge del cuore. La follia di Antigone” parlerà Luciano Violante.