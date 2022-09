Pirateria: l’Ucid mette a confronto il fenomeno in mare e nel web nel convegno del 29 settembre

(foto Ucid)

È in programma per giovedì 29 settembre, alle ore 17 nel palazzo della Cooperazione di Roma, il seminario “Terra Nullius. La pirateria nei mari e nel web. I due fenomeni a confronto”, promosso dal Movimento giovani dell’Ucid-Unione cristiana imprenditori dirigenti, con il contributo della sezione Ucid di Busto Arsizio. Aprirà l’evento Riccardo Pedrizzi, presidente Ucid Lazio, ed interverranno Adolfo Urso, presidente del Copasir, padre Bruno Ciceri, responsabile Apostolato del mare nel Dicastero vaticano per il servizio allo sviluppo umano integrale, e Silvana Vanadia, avvocato dello Stato presso il distretto di Milano. “Come Movimento giovani, abbiamo voluto focalizzare l’attenzione su un tema irrisolto del processo di globalizzazione: quello della sicurezza in quelle ‘terre di nessuno’ come sono spesso considerate le acque internazionali al pari del web”, sono le parole di Jacopo Toia, consigliere nazionale Ucid giovani, contenute nel comunicato, “terre dove si esprime la logica commerciale attraverso grandi opportunità ma dove ancora oggi manca una cornice giuridica di riferimento chiara e condivisa e da dove quindi possono nascere anche molti pericoli”.