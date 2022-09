Diocesi: Issr Sant’Agostino, domani inaugurazione dell’anno accademico. Prolusione di don Bignami (Cei) su don Mazzolari

Verrà inaugurato ufficialmente domani, giovedì 29 settembre, il nuovo anno accademico 2022-2023 dell’Istituto superiore di Scienze religiose “Sant’Agostino” delle diocesi di Crema, Cremona, Lodi, Pavia e Vigevano, collegato alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. La cerimonia è in programma alle 18 nell’auditorium del Seminario vescovile di Cremona e prevede la prolusione tenuta da don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Cei e tra i promotori della causa di beatificazione di don Primo Mazzolari. Il tema trattato, non a caso, sarà “Il nostro sapere deve diventare luce. Cultura e spiritualità in don Primo Mazzolari”. Nel corso dell’inaugurazione verranno consegnati i diplomi ai laureati dell’anno accademico 2021-2022.