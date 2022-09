Salute: Assisi, dal 10 al 13 ottobre il convegno “Le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove” dell’Associazione italiana di pastorale sanitaria

“Le cose di prima sono passate ne sono nate di nuove: ospedale parrocchia e territorio in dialogo sinodale per chi soffre”. Avrà questo titolo il XXXVII Convegno dell’Associazione italiana di pastorale sanitaria che si svolgerà ad Assisi, dal 10 al 13 ottobre prossimi. I lavori saranno ospitati alla “Domus Pacis” e vedranno la partecipazione, tra gli altri, di mons. Fabio Dal Cin (arcivescovo delegato pontificio di Loreto), mons. Carlo Roberto Maria Redaelli (arcivescovo di Gorizia e presidente della Commissione episcopale per il servizio della carità e salute), mons. Domenico Sorrentino (vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno), e don Massimo Angelelli (direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute della Cei). In programma testimonianze, tavola rotonda e laboratori. Nella giornata di mercoledì 12 si procederà alla votazione del nuovo Consiglio nazionale e all’elezione del rinnovato Consiglio di Presidenza.

Presentando il convegno, il presidente nazionale dell’Aipas, don Isidoro Mercuri Giovinazzo, ha sottolineato che il tema “ci incoraggia nell’alimentare la speranza che è in noi, ci indirizza nel rischiarare ciò che di più tenebroso abbiamo sperimentato nel passato. Questa speranza escatologica va oltre la paura del soffrire, della malattia e della morte, di quel gelido timore che alberga nel cuore di ciascuno e ci immobilizza”. “Coltivare questa speranza sinodale – ha aggiunto – con tenacia, cogliendo i segni dei tempi, ci permetterà di mettere a fuoco i futuri obiettivi della Pastorale della salute, nel pieno desiderio di realizzarli”.