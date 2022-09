Diocesi: Taranto, un convegno sul card. Bellarmino e Galileo “le ragioni della scienza e gli interrogativi della fede”

L’Ufficio Cultura dell’Arcidiocesi di Taranto, in collaborazione con il locale Liceo Archita e la Parrocchia San Roberto Bellarmino, in occasione del 400° anniversario della morte del Cardinal Bellarmino e del 150° anniversario della fondazione del Liceo Archita, propone, per il 4 ottobre, un incontro su “Bellarmino e Galileo: le ragioni della scienza e gli interrogativi della fede”. Ad aprire il convegno sarà la relazione di padre Gabriele Gionti, Cosmologo e Vice-direttore della Specola Vaticana, uno degli Osservatori astronomici più antichi del mondo. La sua origine, infatti, risale alla seconda metà del XVI secolo, quando Papa Gregorio XIII fece erigere in Vaticano, nel 1578, la Torre dei Venti e invitò i Gesuiti astronomi e matematici, del Collegio Romano, a preparare la riforma del calendario, promulgata poi nel 1582. Da allora, con sostanziale continuità, la Santa Sede non ha cessato di manifestare interesse e di dare il proprio appoggio alla ricerca astronomica. A moderare l’incontro don Manlio Sodi, Docente universitario, e saranno eseguiti dei brani musicali dagli alunni dei Laboratori di musica d’insieme per archi del Liceo musicale Archita, diretti da Laura Mazzaraco.