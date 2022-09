Elisabetta II: le condoglianze del Patriarcato latino di Gerusalemme

“A nome di Sua Beatitudine Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, e dell’intero Patriarcato Latino, l’arcivescovo William Shomali, Vicario Generale e Vicario Patriarcale, si è recato in visita, il 12 settembre, al Consolato Generale Britannico a Gerusalemme per porgere le sue condoglianze in seguito alla morte della Regina Elisabetta II, Regina del Regno Unito”. Lo rende noto lo stesso Patriarcato latino di Gerusalemme. La Regina si è spenta serenamente l’8 settembre 2022 e suo figlio Carlo è stato ufficialmente proclamato Re sabato a Londra.