Terra Santa: stasera padre Patton (Custode) a Brescia per parlare della basilica del Santo Sepolcro tra fede, storia e archeologia

La basilica del Santo Sepolcro tra fede, storia e archeologia. Sarà questo il tema al centro dell’approfondimento storico e biblico in programma questa sera, a Brescia, alla presenza di padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa. Per iniziativa della Compagnia dei Custodi delle Sante Croci, dalle 20.30 in Duomo Vecchio, con padre Patton interverrà anche padre Amedeo Ricco, dottorando in archeologia biblica.

Sono previste anche le visite guidate ai manufatti che compongono il Tesoro e la Cappella delle Sante Croci. La Santa Messa delle 18.30 è presieduta dal Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton.

Domani, mercoledì 14 settembre, in occasione della festa dell’Esaltazione della Santa Croce che la Compagnia dei Custodi celebra in maniera solenne, verrà esposto in cattedrale il Tesoro. Nel corso della giornata si svolgeranno le visite guidate al Tesoro e alla cappella delle Sante Croci. Diverse le messe che saranno celebrate fin dalle10.30; quella delle 18.30 sarà presieduta padre Patton.