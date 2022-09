Diocesi: Prato, veglia di preghiera per la pace in Ucraina nella chiesa di San Domenico con il vescovo Nerbini

Una veglia di preghiera per invocare la pace in Ucraina: la promuove la Chiesa di Prato che si unisce all’invito lanciato dalla Cei e dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa di promuovere un momento di raccoglimento e spiritualità per chiedere la fine della guerra. L’appuntamento è per mercoledì 14 settembre alle ore 21, festa dell’Esaltazione della Croce. Il vescovo Giovanni Nerbini guiderà un momento di preghiera nella chiesa di San Domenico insieme ai sacerdoti e ai fedeli del vicariato del centro storico. Un’analoga iniziativa si tiene la stessa sera in molte parrocchie di Prato che hanno deciso di aderire alla proposta della Cei. Sul sito web della diocesi di Prato è possibile scaricare il sussidio per la preghiera per la pace in Ucraina preparato dalla Cei.