Diocesi: Venezia, don Armando Trevisiol Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica. La gioia del patriarca Moraglia e di tutta la comunità ecclesiale

Il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, che si trova a Bressanone per la due giorni della Conferenza episcopale Triveneta, ha raggiunto telefonicamente don Armando Trevisiol per esprimere felicitazioni, a nome di tutta la diocesi, per l’alta onorificenza che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha conferito per il suo impegno sociale, dimostrato e continuato in tanti anni di ministero sacerdotale. Don Armando Trevisiol ha ricevuto il titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.