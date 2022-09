Venezia 79: oltre 60 eventi e 5mila presenze nello Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo

(foto. Stefano Micozzi)

Anche quest’anno la Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS), ha proposto nel proprio spazio della Mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia andato in scena dal 31 agosto al 10 settembre, una serie di appuntamenti come premiazioni, presentazioni di film, cortometraggi e libri, incontri con registi, autori e attori, dibattiti su tematiche sociali e di attualità alla presenza di personalità istituzionali, giornalisti. Momento principale, la cerimonia di consegna del Premio Robert Bresson al regista Hirokazu Kore’eda che, assieme agli altri 22 premiati nelle scorse edizioni, verrà raccontato nel volume che racconterà l’unico riconoscimento che la Chiesa cattolica conferisce ad un regista cinematografico. Quest’anno la FEdS ha consegnato un premio anche a Edgar Reitz, riconosciuto come esempio di un cinema volto a collocare al centro del discorso l’unicità dell’essere umano, ponendosi sempre come apertura verso l’altro e testimonianza di un percorso culturale complesso e stimolante. A Krzysztof Zanussi è andato invece il Premio di Famiglia Cristiana, che celebra quest’anno i suoi 90 anni. Nello Spazio FEdS sono stati realizzati oltre 60 eventi che hanno visto la presenza complessiva di circa 5mila partecipanti, ospitando esponenti dell’Industry, quando si è parlato di sviluppo dei territori attraverso l’audiovisivo, o di giovani per la presentazione del concorso di scrittura “Opera Prima”. Venezia è stata anche l’occasione per la realizzazione del podcast di Cinematografo, “A qualcuno piace radio”, ma anche per momenti di confronto sui temi dell’audiovisivo e sui discorsi mediali, iniziative per i giovani con Giffoni Innovation Hub, con il Premio Arca CinemaGiovani e la presentazione di Magic Dreams. Spazio anche alla valorizzazione del talento femminile con WiCA – Women in Cinema Award, Fondazione Veronesi e About Women, ma anche alle realtà editoriali, ad una rassegna di incontri aperti al pubblico, oltre che presentazione di opere audiovisive, libri ed altri progetti. La FEdS ha seguito i principali eventi della Mostra raccontando quotidianamente su Cinematografo.it tutte le ultime novità: circa 200 contenuti tra recensioni in anteprima, interviste, incontri, e photogallery.