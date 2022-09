Giornata per l’Ucraina: diocesi Siena, domani sera adorazione eucaristica nella basilica di san Francesco con l’arcivescovo Lojudice

Seguendo le indicazioni della Conferenza episcopale italiana, anche la Chiesa di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino aderisce per domani 14 settembre, festa dell’Esaltazione della Croce, all’adorazione eucaristica per invocare il dono della pace in Ucraina. L’iniziativa è stata inizialmente proposta dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee).

L’arcidiocesi, attraverso il Servizio per la pastorale vocazionale e del discernimento, ha quindi invitato tutte le comunità locali a organizzare un momento di preghiera, seguendo anche l’apposito sussidio messo a disposizione dalla Cei.

Per la giornata, il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, presiederà l’adorazione alle Sacre Particole nella basilica di San Francesco a Siena dalle 20 alle 21. Parteciperanno anche i ragazzi della Pastorale giovanile.