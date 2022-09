Giovani: Ue, scoprire l’Europa. Nuovo bando per 35mila abbonamenti ferroviari gratuiti per 18enni

Il prossimo invito DiscoverEu aprirà martedì 11 ottobre, a mezzogiorno, e chiuderà martedì 25 ottobre, a mezzogiorno. Per la seconda volta quest’anno, 35mila giovani riceveranno un pass ferroviario per esplorare l’Europa e la sua ricca cultura. Il bando è aperto ai candidati provenienti dai Paesi Ue e dai Paesi del programma Erasmus+, tra cui Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. Per provare a vincere un abbonamento, i giovani possono fare domanda sul Portale europeo dei giovani, dove dovranno rispondere a cinque domande di un quiz. La commissaria per la gioventù, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “per la seconda volta quest’anno, DiscoverEu offrirà un’esperienza arricchente a 35mila giovani, consentendo loro di viaggiare per il continente, scoprire nuove culture, stringere nuove amicizie. Promuovere gli scambi culturali attraverso viaggi sostenibili non potrebbe essere più rilevante di quanto lo sia oggi”. I candidati che hanno compilato con successo il quiz di selezione e che sono nati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004, potranno viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni durante il periodo di viaggio dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024.