Ucraina: Fiac (Forum internazionale Ac), questa sera preghiera per la pace con mons. Sviatoslav Shevchuk

Il Fiac, Forum internazionale di Azione Cattolica, “mentre accompagna il viaggio di Papa Francesco pellegrino di pace in Kazakistan”, propone un nuovo incontro di riflessione e di preghiera per la fine del conflitto in Ucraina con la partecipazione di sua beatitudine Svjatoslav Ševčuk, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina. L’appuntamento è per stasera – vigilia della Festa dell’Esaltazione della Santa Croce che accomuna la Chiesa cattolica, la Chiesa ortodossa e altre confessioni cristiane – alle 20 in Italia, ore 21 in Ucraina. L’incontro online “si pone in continuità con l’Agorà del Mar Nero, un’iniziativa di fraternità e di scambio di esperienze che dal 2014 ha coinvolto i giovani del Forum internazionale di Azione Cattolica dei Paesi dell’Europa orientale”. L’ultimo incontro si è svolto a Odessa a ottobre 2019, prima dello scoppio della pandemia.

Saranno 20 i Paesi in collegamento da Africa, Asia, America e Asia. È possibile partecipare all’incontro collegandosi attraverso la piattaforma Zoom (Meeting ID: 884 2107 2984). Dopo l’introduzione del coordinatore del segretariato del Fiac, Rafael Corso, è previsto un momento di preghiera guidato da mons. Eduardo Garcia, assistente generale del Fiac. Seguirà l’intervento (in italiano) di Svjatoslav Ševčuk. Interverranno quindi: Volodymyr Malchyn, responsabile dell’Ufficio comunicazione della curia di Kyiv-Halych (Ucraina); Adriana Mardare, vicepresidente Adulti Ac Romania; Olena Penjazeva (Canada); Mihai Balan, parroco a Chisinau (Repubblica Moldova). È prevista la traduzione simultanea in inglese, spagnolo, italiano e ucraino.