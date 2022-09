Giornata per l’Ucraina: diocesi Padova, domani sera adorazione eucaristica con il vescovo Cipolla

Ritrovarsi in preghiera di adorazione eucaristica mercoledì 14 settembre 2022, festa dell’Esaltazione della Croce, per chiedere il dono della pace. È la proposta della Conferenza episcopale italiana in risposta alla richiesta, espressa dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa, di un gesto di solidarietà per l’Ucraina flagellata dalla guerra. La Chiesa di Padova in sintonia con questo sentire invita le comunità parrocchiali della diocesi di Padova a unirsi in preghiera in quella giornata, per invocare la pace, proponendo momenti di adorazione eucaristica e preghiera, anche utilizzando i sussidi nazionali messi a disposizione.

Per le parrocchie della città di Padova l’appuntamento è domani alle 21, nella chiesa del Corpus Domini (Santa Lucia) per un tempo di preghiera e di adorazione eucaristica presieduto dal vescovo Claudio Cipolla.