Festival abilità differenti: Carpi, venerdì sera uno spettacolo di danza sulla giustizia

Sarà uno spettacolo di danza incentrato sulla “Giustizia” il terzo evento del Festival internazionale delle abilità differenti 2022, in corso tra settembre e ottobre tra Carpi, Modena e Bologna, e che per la peculiarità del tema, rientra anche nel programma della 22ª edizione del Festivalfilosofia 2022. Venerdì 16 settembre (alle 21), nel Teatro Comunale di Carpi, andranno in scena la Compagnia EgoMuto della Nazareno Cooperative e la Firsth Company della Fundaciòn PsicoBallet Maite Leòn (Madrid). L’evento, ad accesso libero e gratuito, si legge in una nota stampa, “affronta la tematica della dimensione cittadina, quella di comunità e quella domestica, fino al rapporto essenziale fra un ‘io’ e un ‘tu’. Di giustizia in giustizia, una riflessione visiva e danzante, una universalità come una freccia proiettata all’interno, lanciata dall’uomo di oggi per guardarsi in azione, da fuori. Sistemi ideali e modelli reali, perfetti ma incarnati da uomini imperfetti. Forse è qui, in questa dialettica inesausta, che si può fare strada una giustizia dinamica, non repulsiva, abitabile da ciascuno, dove la fragilità è compresa”. La Compagnia EgoMuto, presenterà “Cosa di Tutti” scritto dalla loro coreografa e ballerina, Irene Stracciati: “Il gruppo di danzatori EgoMuto è di per sé una realtà dove giustizia, uguaglianza, equilibrio, coraggio vengono rappresentati a priori. Danzatori che prima di essere individui con disturbi psichici e disabilità intellettiva sono persone con storie di vita dove certi equilibri si sono dovuti cercare, e si cercano con fatica ogni giorno”. Fritsch Company, si esibirà con “Dìas felices” (Giorno Felice), “mostra l’ironia e la commedia, la dura realtà delle donne negli anni ‘50, la sottomissione e un’utile disponibilità si combinano con i loro desideri più intimi e con ‘L’un sans l’autre’ (L’uno senza l’altro) dove le diversità accolte non creano tensioni, non costituiscono allontanamento ma ci completano l’un l’altro, e stabiliscono legami forti tra noi”. Fritsch Company, gruppo professionale di teatro-danza, è una delle quattro compagnie inclusive appartenenti alla Fondazione Psico Ballet Maite León. “Maite León” è anche il nome dato al metodo creato dalla stessa Maite Leon, coreografa, ballerina e madre di una figlia con disabilità intellettiva. Negli anni, la Fritsch Company ha portato in scena spettacoli originali in Europa e America seguiti da oltre un milione di spettatori. Il programma dettagliato degli eventi è disponibile sul sito www.festivalinternazionaleabilitadifferenti.it.