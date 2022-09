Vescovi Triveneto: conclusa la “due giorni” a Bressanone. Aspetti di vita ecclesiale, situazione economico-sociale, crisi energetica tra i temi trattati

I vescovi della Conferenza episcopale Triveneto si sono incontrati ieri e oggi presso il Seminario maggiore di Bressanone dove hanno vissuto sia un informale momento di fraternità e di conversazione spirituale – guidata dal vescovo ospitante di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, sul ministero del vescovo e sul suo legame con la comunità che gli è affidata – sia la periodica riunione della Conferenza stessa presieduta dal patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia.

Lo riferisce una nota appena diffusa secondo la quale “sono stati toccati, nel corso dei vari momenti, numerosi aspetti della vita ecclesiale e della più stretta attualità tra cui la preoccupazione per la situazione economico-sociale dei prossimi mesi per gli effetti della crisi energetica e a carico soprattutto delle persone e delle categorie più povere o svantaggiate, la questione delle molteplici incombenze di natura amministrativa e burocratica che i sacerdoti (i parroci, in particolare) si trovano ad affrontare, la programmazione delle prossime attività e riunioni della Conferenza episcopale Triveneto”. Nel corso dell’incontro, informa ancora la nota, è stato, tra l’altro, individuato il tema portante della prossima “due giorni” di aggiornamento dei vescovi in programma a Cavallino (Venezia) il 9 e 10 gennaio 2023: “Guerra, pace e nuovi scenari della geopolitica mondiale”.

Questa mattina i vescovi hanno celebrato la messa nel duomo di Bressanone, intitolato a S. Maria Assunta, nel giorno esatto che ricorda la fondazione della città di Bressanone.