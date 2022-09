Ritorno in classe: mons. Tasca (Genova), “la scuola è integrazione e relazione”

“Anche quest’anno i nostri ragazzi e le nostre ragazze riprenderanno l’impegno scolastico. L’augurio a tutti loro, ai professori e a tutte le persone che lavorano nella e per la scuola è che sempre più sia un momento formativo, un momento di integrazione un momento di relazione. Abbiamo bisogno di vivere relazioni vere e quotidiane nella serenità e la scuola può essere davvero tutto questo“. Lo ha affermato l’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, in un video messaggio registrato in occasione della ripresa del nuovo anno scolastico e diffuso attraverso il sito web e i canali social della diocesi. [ LINK: https://www.chiesadigenova.it/scolastico/il-video-messaggio-dellarcivescovo-in-vista-dellinizio-del-nuovo-anno-scolastico/ ] “La scuola – ha detto ancora mons. Tasca – è integrazione e relazione e tutti abbiamo bisogno di vivere relazioni quotidiane vere. La scuola può essere davvero tutto questo”. Il presule ha poi rivolto il proprio “grazie alle famiglie che si impegnano molto per accompagnare i figli” ed ha espresso il proprio augurio che per “sia un anno scolastico nel quale tutti ci impegniamo ad imparare l’uno dall’altro”.