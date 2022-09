Coronavirus Covid-19: da Team Europa 47,7 miliardi per aiutare i partner ad affrontare la pandemia

“Da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19, all’inizio del 2020, gli Stati membri dell’Ue e gli istituti finanziari europei, nell’ambito di Team Europa, hanno erogato 47,7 miliardi di euro per aiutare i Paesi partner ad affrontare la pandemia e le sue conseguenze”, si legge in un comunicato diffuso a Bruxelles. “La cifra supera di gran lunga il pacchetto di sostegno di Team Europa inizialmente promesso nella primavera del 2020, pari a 20 miliardi, che ora è salito a 53,7 miliardi”. Jutta Urpilainen, commissaria per i Partenariati internazionali, ha aggiunto: “Sono fiera del fatto che Team Europa abbia portato prove concrete di solidarietà ai Paesi partner colpiti dalla pandemia e dalle sue conseguenze. Team Europa si è dimostrata un partner solido e costante che continuerà a portare aiuto nelle nuove crisi multiformi e globali, tra cui le conseguenze ingiuste dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina”.

La risposta di Team Europa alla Covid-19 sostiene oltre 140 Paesi partner. Dei 53,7 miliardi complessivi mobilitati finora dal pacchetto Team Europa, “al 31 dicembre 2021 erano stati erogati 47,7 miliardi: 3 miliardi per rispondere alle esigenze umanitarie di emergenza, 10,6 miliardi per rafforzare i sistemi sanitari, idrici e igienico-sanitari, 34,1 miliardi per mitigare le conseguenze socioeconomiche della pandemia, tra cui la perdita di posti di lavoro e le difficoltà nel settore dell’istruzione”.

Al 31 dicembre 2021 lo stato degli esborsi riguardava, tra gli altri, il vicinato europeo, i Balcani, la Turchia, l’Africa subsahariana e l’America latina.