Tv2000: “Donne al sepolcro”, il documentario sulle donne in Terra Santa, proiettato il 15 settembre al Religion Today Film Festival

(foto Tv2000)

Sarà proiettato il 15 settembre alle ore 19 al 25mo Religion Today Film Festival di Trento nell’ambito di una serata dedicata alla Terra Santa, il documentario di Tv2000 “Donne al sepolcro”, realizzato dalla corrispondente da Gerusalemme Alessandra Buzzetti, selezionato nella categoria “short doc”. nel documentario la storia biblica delle prime testimoni della resurrezione, si intreccia con le storie di cristiane di diversi riti che oggi abitano i vicoli e i tetti della città vecchia di Gerusalemme. Storie di donne che varcano per prime, all’alba, il portone della basilica del Santo Sepolcro per pregare, come Marta e Maria, del monastero etiope di Der Sultan, o Katia Suriano, custode della Casa della Veronica con le Piccole sorelle di Gesù, o Amal Baddour, cristiana ortodossa.