Opera Santa Croce: Firenze, domani celebrazione con il card. Betori, visita alle opere d’arte e pranzo per i poveri nel chiostro del Brunelleschi

Domani, mercoledì 14 settembre, Santa Croce a Firenze celebra la sua festa nel segno dell’accoglienza aprendo le porte a circa cento persone che ogni giorno frequentano le mense della Caritas. La scelta di celebrare con un gesto significativo il giorno dell’Esaltazione della Santa Croce, una novità nella piena fedeltà alla missione di Francesco d’Assisi, è stata fatta dalla Comunità dei Frati minori conventuali con il sostegno dell’Opera di Santa Croce e il prezioso supporto della Caritas diocesana e della Fondazione Caritas Firenze. Il programma della festa prevede, alle 11, la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Giuseppe Betori, poi – prima del pranzo nel chiostro del Brunelleschi – gli ospiti saranno accompagnati dai mediatori culturali dell’Opera alla scoperta di alcuni luoghi e opere simbolo della basilica.

Sarà anche una giornata di apertura straordinaria e gratuita per tutti: la basilica accoglierà chi vuole partecipare alla messa delle ore 11, mentre chi desidera visitare le opere d’arte potrà farlo dalle 13 alle 17 senza pagare alcun biglietto. Una celebrazione eucaristica è prevista anche nel pomeriggio, alle 18.

L’iniziativa si collega all’articolato progetto di accoglienza che vede impegnati la Comunità dei Francescani e l’Opera di Santa Croce con l’obiettivo di proporre a tutti di vivere il complesso monumentale come luogo abitato e vivo. Per questo in alcune giornate particolari dell’anno – il 14 settembre (Esaltazione della Santa Croce), il 4 ottobre (San Francesco), il 25, nel giorno di Pasqua, il 13 giugno (Sant’Antonio da Padova) – la basilica, prima accessibile solo per le celebrazioni liturgiche, resterà aperta e i visitatori riceveranno un’accoglienza speciale, nel segno della spiritualità francescana e dei preziosi valori espressi dal patrimonio di arte e memoria di cui Santa Croce è scrigno.