Giornata per l’Ucraina: diocesi Bologna, domani sera il card. Zuppi presiede l’adorazione eucaristica. Partecipa l’ausiliare dell’arcivescovo maggiore degli ucraini greco-cattolici

Domani alle 19 a Bologna, nella chiesa del SS. Salvatore (via Cesare Battisti, 18), l’arcivescovo card. Matteo Zuppi presiederà l’adorazione eucaristica del Vicariato di Bologna centro per la pace in Ucraina. Al momento di preghiera, che sarà celebrato anche in molte altre chiese della diocesi, parteciperà mons. Stepan Sus, ausiliare dell’arcivescovo maggiore degli ucraini greco-cattolici.

“Il Consiglio delle Conferenze episcopali europee – afferma il card. Zuppi – ha avanzato la proposta, accolta e rilanciata dalla Conferenza episcopale italiana, di organizzare un’adorazione eucaristica per chiedere il dono della pace in terra d’Ucraina nella festa dell’Esaltazione della Croce. Il dramma della guerra, le difficoltà di questi mesi, le tante sofferenze che segnano la vita di tutti, e in particolare dei più fragili, domandano una rinnovata responsabilità e consapevolezza per comunicare la speranza che è in noi”.