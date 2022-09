Diocesi: Andria, con il progetto “I have a dream” un’azione di contrasto alla povertà educativa

La Caritas di Andria torna a proporre il progetto “I have a dream: imparare crescendo”, in apertura del nuovo anno scolastico. Destinatari della proposta sono i minori dalla quarta elementare alla terza media. “L’idea di un potenziamento didattico che vada a colmare le lacune solo in alcune materie ha prodotto importanti risultati”, riferisce la diocesi. “I have a dream: imparare crescendo” è anche uno spazio di socializzazione in cui i ragazzi sperimentano l’autonomia nell’organizzazione dello studio, sviluppando un metodo di studio personalizzato. I risultati maggiori si ottengono collaborando con la famiglia e la scuola. Il progetto rientra nelle azioni messe in atto dalla Caritas diocesana per contrastare il fenomeno della povertà educativa e dell’abbandono scolastico presente sul territorio locale. Infatti, la proposta è rivolta soprattutto alle famiglie che hanno difficoltà a sostenere la spesa economica necessaria per il sostegno scolastico.

La proposta di “I have a dream” completa il programma della Caritas di Andria che prevede altre azioni già svolte come (R)Estate Insieme (attività estive) – Facciamo insieme i compiti delle vacanze – Accompagnamento dei ragazzi nel passaggio dalla quinta elementare alla prima media e, ancora in corso “Ritorniamo a scuola” (borse di studio per meriti scolastici ai ragazzi iscritti al 1° superiore e per ragazzi iscritti alla scuola secondaria di primo grado per Isee). Inoltre, è sempre disponibile il booksharing all’ingresso della sede dove è possibile prelevare testi di narrativa e altri sussidi per ragazzi e adulti.

Le attività si svolgeranno nel pomeriggio dal lunedì al venerdì e il sabato mattina in orari concordati dopo l’inizio della scuola. Ad affiancare i tutor ci saranno i giovani in servizio civile e i giovani volontari dell’anno di volontariato sociale (Avs). Si richiede la quota una tantum per l’assicurazione. Il numero dei posti è limitato e le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili. Per le iscrizioni ci si può rivolgere presso la sede della Caritas diocesana in via Enrico de Nicola, 15 – Andria: tutte le mattine dalle 10 alle 12 e il martedì dalle 17.30 alle 19.30. Per contatti, l’indirizzo mail: info@caritasandria.it. La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito web www.caritasandria.it.