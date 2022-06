Rifiuti: Assoambiente, ieri la quarta edizione di “Impianti aperti” per scoprire le eccellenze sul territorio

Assoambiente (Associazione imprese servizi ambientali ed economia circolare) ha promosso ieri, 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, la quarta edizione dell’iniziativa “Impianti aperti”. Diversi impianti di eccellenza nella gestione dei rifiuti, su tutto il territorio nazionale, hanno aperto virtualmente i propri cancelli, guidando i cittadini in tour digitali alla scoperta delle diverse tecnologie di gestione rifiuti: dal riciclo alla termovalorizzazione, dalla biodigestione alla discarica.

Novità di questa edizione è il Premio “Impianti Aperti 2022 – Premio Pimby Green per la comunicazione ambientale”. Una giuria composta da giornalisti e comunicatori ambientali, assegnerà i Premi ai video che si saranno distinti per chiarezza e comprensibilità della comunicazione, efficacia del messaggio, empatia nei confronti della comunità ospitante, in tre specifiche categorie: “le fabbriche dell’economia circolare (impianti di trattamento e riciclo)” – “le fabbriche dell’energia (inceneritori/gassificatori)” – “le discariche a gestione sostenibile”. La cerimonia di premiazione avrà luogo a Napoli l’8 giugno in occasione del “Green Symposium Med”. I vincitori per ciascuna categoria riceveranno il Premio Pimby Green 2022.

Sono stati ben 10 gli impianti che hanno aderito quest’anno all’iniziativa, producendo video che testimoniano il crescente desiderio di comunicazione con il territorio sentito oggi dalle aziende del settore. Questo il link per i video: https://www.assoambiente.org/entry_p/News%20Comunica/news_comunica/13378/