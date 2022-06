Religiosi: superiori generali Usg scrivono a Papa Francesco, “nostro sostegno per la sua leadership in tutti gli aspetti della vita della Chiesa”

(Foto USG)

“Riconosciamo la chiamata a una ‘conversione sinodale’ a cui tutti dobbiamo rispondere e guardiamo avanti con speranza, pregando che questo Sinodo possa essere un momento di ‘autentico discernimento spirituale’ che permetta alla Chiesa ‘di cooperare più efficacemente con l’opera di Dio nella storia’ e dia alla Chiesa la forma e la direzione di cui ha bisogno ora e in futuro per essere fedele alla sua chiamata e missione nel mondo”. Lo scrivono i superiori generali dell’Usg (Unione superiori generali) in una lettera indirizzata a Papa Francesco dei partecipanti alla 97ª Assemblea che si è tenuta a Sacrofano dal 23 al 25 maggio. “Allo stesso tempo, desideriamo offrirle i nostri sinceri ringraziamenti e il nostro sostegno per la sua leadership in tutti gli aspetti della vita della Chiesa” e, aggiungono i religiosi, “siamo particolarmente grati per il rescritto che ha emanato il 18 maggio, che apre la strada a un discernimento ancora più ricco nelle nostre comunità”.