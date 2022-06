Azione cattolica: Mlac (Movimento lavoratori), i vincitori del contest “Parrocchie ecologiche”

Sono nove i progetti premiati per il contest di “Parrocchie ecologiche”, promosso dal Movimento lavoratori di Azione cattolica (Mlac). Avevano inviato le loro idee nel mese di aprile, e adesso hanno ricevuto il riconoscimento. La proposta del contest, lanciata dal Mlac, con la partecipazione di tutta l’Azione cattolica, ha raccolto la sfida delle “Comunità energetiche” promosse dalla Settimana sociale di Taranto, ovvero premiare parrocchie virtuose che, insieme al consumo responsabile e al risparmio energetico, attivino micro progettualità mirate, a servizio della sostenibilità e della qualità di vita, generando nel proprio territorio un impatto ambientale positivo.

Le idee per rendere le parrocchie luoghi di attenzione all’ambiente e di promozione di attività e cura della sostenibilità hanno coinvolto 27 gruppi da diverse parti d’Italia, gruppi che hanno visto la presenza di varie età. I diversi partecipanti divisi in team secondo le idee presentate, convocati in modalità virtuale, dalle proprie case o oratori in una variegata finestra sulla nostra realtà, erano connessi, nei giorni scorsi, con una parte dell’equipe in presenza a Bagnoli a gestire i lavori, ma anche con altri facilitatori delle attività connessi da casa. “Tutti i partecipanti – riferisce il Mlac – sono stati impegnati attivamente in quattro fasi e momenti nell’elaborare in modo più articolato la propria idea, attraverso strumenti condivisi e spiegati dall’equipe”.

Tra tutte le proposte nove realtà avranno la possibilità di ricevere il contributo (1.000 euro) per la realizzazione del progetto stesso, questi i vincitori: parrocchia san Giuseppe, Vasto (Ch): il cambiamento possibile; parrocchia santi Giovanni Battista e Irene, Veglie (Le): ci vuole un fiore; parrocchia san Giorgio, Spongano (Le): oratorio bio; parrocchia ss. Salvatore e san Rocco, Deliceto (Fg): i racconti degli alberi; Ac di 5 parrocchie di Avezzano e dintorni (Aq): lavandeto della fraternità; parrocchia san Giuseppe, Pontedera (Pi): giardino laudato si’; Ac di Cerreto Sannita (Bn): app-ost; parrocchia san Giovanni battista, Genova: relazioni gratuite; parrocchia Regina Pacis, Caltanissetta: adotta un’aiuola.