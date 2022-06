Diocesi: Cagliari, il vescovo di Viana (Brasile) in visita. “I vostri missionari sono un dono”

Due Chiese sorelle, quella di Cagliari e quella di Viana nel Maranhão, si sono incontrate questa mattina, lunedì 6 giugno nei locali del Seminario arcivescovile di via monsignor Cogoni, rappresentate dai rispettivi vescovi mons. Giuseppe Baturi e mons. Evaldo Carvalho dos Santos. “Una stretta di mano e un sorriso che rinsalda ancora una volta il profondo legame che unisce le due realtà, logisticamente lontane ma altrettanto vicine nella preghiera e grazie al messaggio evangelico”, informa una nota della diocesi di Cagliari. Ad accogliere il vescovo di Viana, oltre a mons. Baturi, anche il direttore del Centro missionario diocesano don Gabriele Casu, che fino al 2017 ha prestato il proprio servizio come missionario fidei donum in Brasile.

Sentimenti di gioia ed entusiasmo sono stati espressi da monsignor Evaldo Carvalho dos Santos, intervistato dall’emittente radiofonica diocesana Radio Kalaritana, in occasione della sua visita in città. “Sono qui – ha detto – per ringraziare personalmente la diocesi di Cagliari in merito alla collaborazione che offre a favore di quella di Viana. Ringrazio molto per il dono dei vostri missionari, attualmente don Giuseppe Spiga e don Luigi Zuncheddu (fidei donum), e con loro ricordo inoltre don Guido Palmas, che offrono la loro preziosa collaborazione anche alla mia missione episcopale”.

Nei giorni scorsi, mons. dos Santos ha partecipato all’udienza di Papa Francesco assieme alla delegazione dei vescovi della regione nordest cinque, della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile, corrispondente allo Stato del Maranhão, giunti in visita ad limina in Vaticano.