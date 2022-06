Laudato si’: Azione Cattolica Milano, due proposte estive in montagna su enciclica, economia circolare e scoperta del Creato

“L’ecologia integrale, nodo cruciale del magistero di Papa Francesco, non è un generico ‘ambientalismo’ ma è l’impegno congiunto contro lo sfruttamento di esseri umani e risorse naturali, salvaguardia dell’ecosistema e del benessere delle persone, difesa della vita e del creato. Tutti questi temi saranno al centro di due iniziative che l’Azione cattolica ambrosiana ha in calendario per la prossima estate”. Due settimane formative per adulti, giovani e famiglie “che si svolgeranno con diverse modalità: l’una – specifica una nota dell’Ac di Milano – sarà residenziale, alla casa La Benedicta di Santa Caterina Valfurva. L’altra è una settimana itinerante con percorsi a piedi nel Lecchese, tra lago e monti. Filo rosso comune: la meditazione sull’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco”.

La settimana a Santa Caterina dal 3 al 7 agosto è una novità. Si svolge in collaborazione con l’associazione Giacimenti Urbani ed è intitolata “Per fare un tavolo ci vuole un fiore”. È pensata in particolare per famiglie con figli e per adulti. “Con l’aiuto di alcuni ospiti ed esperti affronteremo temi legati all’economia circolare che riguardano la vita quotidiana delle persone”, spiega la vicepresidente diocesana dell’Ac Maria Malacrida. “Rifletteremo insieme su come ogni famiglia può fare la propria parte per nella salvaguardia del creato e come tutto questo abbia a che fare con l’esperienza di fede”.

La settimana nel Lecchese invece è in programma dal 5 all’11 agosto e s’intitola “Passi in cerca di bellezza”. Una proposta consolidata nelle estati dell’Ac ambrosiana e propone un innovativo stile di formazione attraverso il turismo “lento”. È infatti incentrata su una serie di escursioni alla scoperta del territorio e dei suoi abitanti. Ci saranno incontri con chi per professione o per passione custodisce l’ambiente e le persone che lì abitano. “È rivolta sia ai giovani (i minorenni devono essere accompagnati) che agli adulti e l’intergenerazionalità è uno dei suoi ingredienti di successo”, spiega Silvia Negri, consulente ambientale, che è una delle organizzatrici (qui per informazioni e iscrizioni).