Nigeria: il vescovo di Ondo invita a “mantenere la calma”. Nessun prete rapito durante attacco a chiesa San Francesco Xavier

(Foto ANSA/SIR)

Mons. Jude Ayodeji Arogundade, vescovo di Ondo, la diocesi nigeriana dove è stato compiuto ieri l’attacco a colpi di armi da fuoco ed esplosivi alla chiesa cattolica di San Francesco Xavier a Owo, invita a “mantenere la calma, a rispettare la legge e a pregare affinché la pace e la normalità tornino nella nostra comunità, Stato e Paese”. L’appello è stato diffuso dal direttore delle comunicazioni sociali della diocesi di Ondo, padre Agostino Ikwu. L’attacco è avvenuto al termine della messa di Pentecoste e al momento il bilancio ufficiale è di 21 morti. La diocesi ha anche smentito il rapimento di un prete: “Tutti i sacerdoti della parrocchia sono al sicuro e nessuno è stato rapito come dicono i social. Anche il vescovo della diocesi è con loro in questo momento difficile. Continuiamo a pregare per loro e per la brava gente di Owo e per lo Stato in generale”, dice padre Ikwu, ricordando lo sconforto dell’intera comunità. “Le agenzie di sicurezza sono state schierate per gestire la situazione – riferisce -. A questo punto della storia del nostro caro Paese, la Nigeria, abbiamo bisogno dell’intervento di Dio per riportare la pace e la tranquillità”. La nota si chiude con una preghiera per le vittime e le loro famiglie.