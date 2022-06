Francia: il presidente Macron ha ricevuto all’Eliseo il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi. Europa, Africa, pace e dialogo interreligioso fra i temi del colloquio

(Foto Comunità Sant'Egidio)

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto all’Eliseo il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi. Nel corso dell’incontro, durato oltre due ore, a cui hanno partecipato anche alcuni collaboratori del Capo dello Stato e una delegazione di Sant’Egidio, con la presenza di Mario Giro, sono stati sollevati numerosi temi di attualità, a partire dalla guerra in Ucraina, informa una nota diffusa oggi dalla Comunità di Sant’Egidio. Una parte significativa della conversazione è stata riservata all’instabilità e alle violenze che attraversano numerose regioni africane, paesi dove la Comunità è impegnata da anni a favore della pace e dello sviluppo, con progetti nel campo della sanità, della scolarizzazione e della registrazione anagrafica.

Si è parlato anche dell’Europa, in particolare del ruolo che quest’ultima può assumere attraverso una maggiore coesione politica fra gli Stati, in modo da essere un soggetto più autorevole e decisivo nello scacchiere internazionale. È stato infine sottolineato il contributo fondamentale che svolge il dialogo interreligioso a favore della coabitazione e della tolleranza nel mondo.