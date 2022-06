Attentato in Nigeria: card. Zuppi, “il male non avrà mai l’ultima parola!”

(Photo by AFP - Foto AFP/SIR)

“Ci stringiamo al vostro dolore, invocando per quanti sono stati uccisi la misericordia del Padre e la consolazione del Paraclito per le loro famiglie”. Lo scrive il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, in una lettera inviata a mons. Jude Ayodeji Arogundade, vescovo di Ondo in Nigeria, all’indomani dell’attentato che ha provocato decine di vittime tra i fedeli che ieri celebravano la Solennità di Pentecoste in una chiesa di Owo. “Nel manifestare solidarietà e vicinanza all’intera Chiesa di Nigeria, assicuriamo la nostra preghiera affinché lo Spirito non faccia mancare la sua forza e il suo conforto a quanti soffrono”: “Come il Cireneo – aggiunge il cardinale -, condividiamo il dramma di quanto avvenuto, portando insieme a voi il peso della Croce, nella consapevolezza che il nostro cammino sarà sempre rischiarato dalla luce della Risurrezione. Il male non avrà mai l’ultima parola! Anche se l’oscurità e la morte sembrano avvolgere il mondo, siamo certi che la forza della preghiera e il dono della fede diraderanno le nubi”.