Pace: Fiac, l’8 giugno alle 13 tutti in preghiera per un minuto per la fine dei conflitti

Torna con l’iniziativa “Un minuto per la pace” l’appello del Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac) contro i conflitti ancora aperti nel mondo. L’8 giugno alle 13 tutti – cattolici, cristiani delle diverse confessioni, credenti di diverse religioni, uomini e donne di buona volontà – sono invitati al gesto semplice di fermarsi per un minuto e pregare insieme per la pace. Il pensiero è rivolto in particolare all’Ucraina, ma non si possono dimenticare le tensioni in Terra Santa tra israeliani e palestinesi e i tanti paesi che soffrono a causa dei conflitti in corso o delle loro conseguenze, come il Myanmar.

“Diamo una mano alla pace” è lo slogan lanciato dai 50 Paesi membri e sostenitori del Fiac per rispondere all’appello di Papa Francesco, nel messaggio Urbi et orbi del 17 aprile 2022: “La pace è possibile, la pace è doverosa, la pace è primaria responsabilità di tutti!”.

Tra le iniziative previste, in particolare, per accompagnare la preghiera per la pace l’8 giugno, alle 13, in Ucraina c’è la celebrazione eucaristica nella parrocchia “Natività della Madre di Dio” di Leopoli cui seguirà la recita del Rosario con p. Vasyl Bilash in continuità con i tre incontri di preghiera on line già organizzati dal Fiac negli scorsi mesi.