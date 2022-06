Diocesi: Ancona, con “Scrigni sacri” torna l’apertura serale delle chiese

Per l’estate 2022 il Museo diocesano “Mons. Cesare Recanatini” di Ancona presenta la nona edizione di “Scrigni Sacri. Le meraviglie dell’arte”. La rassegna, a cura di don Luca Bottegoni, direttore dell’Ufficio Beni culturali dell’arcidiocesi, e di Diego Masala e Paola Pacchiarotti, torna a pieno registro con un calendario ricco di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza per riscoprire le bellezze del territorio diocesano.

Ad aprire questa edizione, venerdì 10 giugno, alle 21.15, nella chiesa di San Domenico ad Ancona, sarà l’evento di portata nazionale “La lunga notte delle chiese”, ovvero la prima notte bianca dei luoghi di culto che fonde musica, arte, cultura e poesia in chiave di riflessione e spiritualità. Nel corso della serata si avvicenderanno i reading di poesie tratte da “La conquista dell’infanzia” del prof. Nicola Campagnoli, i brani musicali del coro “Officina Polifonica” dei Cantieri Musicali di Ancona diretto dal maestro Anna Maria Morresi e la presentazione del libro “Affreschi nelle Marche dal ‘300 al ‘500. La scuola di Ancona” del prof. Rodolfo Bersaglia.

Si riconfermano le aperture serali delle chiese della diocesi, dove tra arte e musica si potranno riscoprire dipinti, architetture, sculture dai significati oggi dimenticati. Protagoniste saranno le chiese del Gesù (martedì 14 giugno), di Santa Maria della Piazza (venerdì 12 agosto) e di San Biagio (venerdì 16 settembre) ad Ancona, la chiesa di San Nicola di Bari (venerdì 15 luglio) a Sirolo e la chiesa di San Marco Evangelista (venerdì 26 agosto) ad Osimo. Ogni serata sarà caratterizzata da un alternarsi di letture storico-artistiche, religiose e iconografiche delle opere più significative presenti in loco a cura delle guide del Museo anconetano, con concerti delle Associazioni musicali del territorio (Acmo – Associazione Centro musicale A. Orlandini, Coro giovanile A. Orlandini, Cantieri musicali Ancona), del coro tedesco “Ulmer Spatzen Chor” e del festival internazionale “Armonie della sera”.