Lussemburgo: Echternach, torna la secolare processione danzante dopo due anni di stop forzato

(Foto sito Diocesi Lussemburgo)

Torna la processione danzante di Echternach nel Lussemburgo: cancellata nel 2020 e 2021 in ragione della pandemia, questa particolare processione che nel martedì di Pentecoste si svolge nella cittadina del granducato tonerà a unire migliaia di pellegrini nella preghiera a passo di danza. Questa sera – lunedì di Pentecoste, giorno di festa nel mondo germanofono – ci sarà la celebrazione solenne di apertura. Domani fin dalle prime ore dell’alba i gruppi di pellegrini arriveranno a Echternach dai diversi angoli del Lussemburgo. Alle 8 il solenne pontificale nella basilica, a cui seguirà il saluto del cardinale Jean-Claude Hollerich. Alle 9.30 prenderà il via la processione danzante verso la tomba del santo Willibrord, missionario anglosassone che cristianizzò queste terre. In fila per cinque, uniti da un fazzoletto tradizionalmente bianco, i gruppi che di solito sono formati di un numero non inferire a 50 e non superiore a 100 danzatori, avanzeranno tre passi avanti e due indietro, al ritmo di una lenta polka suonata dalle numerose bande musicali. Si prevede che gli ultimi gruppi termineranno il percorso alle ore 13. È da secoli che la processione danzante ha luogo: oltre che negli anni della pandemia, si era fermata nel tempo del nazismo.