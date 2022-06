Ente dello Spettacolo: Castiglione Cinema-RdC Incontra, dal 10 giugno a Castiglione del Lago al via la quinta edizione

Margherita Buy, Giuseppe Piccioni, Enrico Vanzina, Neri Parenti, Aurora Ruffino, Giulio Scarpati, Nora Venturini, e Osvaldo Bevilacqua i nomi degli ospiti di Castiglione Cinema – RdC Incontra annunciati nei giorni scorsi.

Neri Marcorè raggiungerà, con gli altri protagonisti del festival, Castiglione del Lago. Di comicità, di genio e di follia si parlerà durante il talk “Il cinema probabilmente”, sabato 11 giugno, alle 17, in piazza Mazzini. A seguire, “Che commedia la vita!” di cui è protagonista proprio Neri Parenti. Dalle 19.30, i riflettori si sposteranno a piazza Mazzini con “Dentro questo tempo sospeso – RdC incontra Enrico Vanzina”. Alle 21, in piazza Uffici Comunali, la proiezione di Tre sorelle di Enrico Vanzina. Sabato 11 giugno, alle 11, nel Poggio Santa Maria, il seminario residenziale “Politiche culturali e scenari economici per il futuro del cinema italiano”. Alle 17, in piazza Mazzini, “il cinema probabilmente – RdC incontra Neri Marcorè”. Seguirà l’incontro con Osvaldo Bevilacqua. Alle 19.30, “Arriviamo noi! – RdC incontra Aurora Ruffino”. Infine, alle 21, la proiezione di Fuori dal mondo di Giuseppe Piccioni.

L’ultimo giorno del festival, domenica 12 giugno, alle 11, in piazza Mazzini, “Artisti in famiglia – RdC incontra Giulio Scarpati e Nora Venturini”. Infine, alle 12, in piazza Mazzini, “Ritratti confidenziali – RdC incontra Margherita Buy e Giuseppe Piccioni”.