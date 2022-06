(Strasburgo) All’ordine del giorno dei lavori del Parlamento europeo, che da oggi al 9 giugno si riunisce a Strasburgo per la sessione plenaria, si aggiungono nella giornata di mercoledì le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione europei su “La strage dei cristiani in Nigeria”. La cominicazione è stata data in apertura dei lavori dell’Europarlamento all’indomani dell’attacco alla chiesa di San Francesco Saverio a Owo, nello Stato di Ondo, nella Nigeria sudoccidentale.