Pena di morte: Sant’Egidio, soddisfazione per la cancellazione dalla Costituzione del Kazakistan

“Nessuno ha il diritto di privare arbitrariamente una persona della vita. La pena di morte è proibita”. Così recita l’articolo 15, comma 2, della nuova Costituzione del Kazakistan, approvata ieri con un referendum nazionale ed accolta con soddisfazione dalla Comunità di Sant’Egidio. “La Comunità di Sant’Egidio, che ha condiviso da 20 anni con il Governo kazako il percorso per eliminare dall’ordinamento la pena capitale, esprime grande soddisfazione ed estende le proprie felicitazioni al Presidente della Repubblica Kassym Jomart Tokaev per questa radicale affermazione del diritto alla vita”. Questo si legge nella nota diramata, dove si sottolinea come il raggiungimento della decisione storica sia stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Sant’Egidio e la Repubblica del Kazakistan, con in prima linea la giurista Tamara Ivanovna Chikunova, ora scomparsa, capo dell’associazione “Madri contro la Pena di Morte e la Tortura” da lei stessa fondata.